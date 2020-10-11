Главное о коронавирусе в России и мире на 11 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов, полностью выздоровели 4 240 человек.

Наибольший прирост зараженных на 11 октября — в Москве (4 501), Санкт-Петербурге (528), Московской области (419), Ростовской области (272) и Нижегородской области (262).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 422 человека.

— Впервые за весь период пандемии количество случаев коронавируса за сутки в России превысило 13 тысяч.

— «Больницы все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает», — приводит vesti.ru слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 11 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 37 505 587.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 945 505 человек. Далее идут Индия (7 053 806) и Бразилия (5 091 840).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (219 282 летальных исхода), Бразилия (150 236), Индия (108 371) и Мексика (83 642).

— Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в Мадриде. Мера позволит ограничить въезд и выезд из столицы государства, а также еще из девяти населенных пунктов.

— В Нью-Йорке решили не открывать закрытые театры Бродвея до лета 2021 года.