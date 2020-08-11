Главное о коронавирусе в России и мире на 11 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 11 августа, за последние сутки в России выявлено 4 945 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 130 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 494 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровело 703 175 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (694), Свердловской области (168), Санкт-Петербурге (157), Московской области (154) и Ростовской области (126).

— Российские фармацевтические компании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает РБК. Фармацевты заявили, что в испытаниях вакцины приняли участие менее ста человек, в то время как обычно препарат тестируют на нескольких тысячах людей. Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день нет данных о безопасности вакцины для пожилых людей.

— Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации 60 процентов населения страны от гриппа, включая 75 процентов людей, входящих в группы риска. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Кроме того, после регистрации вакцины от коронавируса будут бесплатно прививать и от этой инфекции.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 11 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 20 031 558.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 251 446 человек. Далее идут Бразилия (3 057 470), Индия (2 269 052), Россия (897 599) и ЮАР (563 598).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (166 192), Бразилия (101 857), Мексика (53 003), Великобритания (46 526) и Индия (45 361).

— Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью Wired предсказал, что развитые страны справятся с коронавирусом к концу 2021 года, а в остальном мире пандемия закончится к концу 2022 года.

— Власти Парижа ввели штраф за появление в центре города без маски, сообщается на сайте мэрии столицы Франции. Сумма штрафа составит 135 евро. Не носить маску разрешено только людям, которым это противопоказано по медицинским причинам.