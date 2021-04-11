Главное о коронавирусе в России и мире на 11 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 702 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 230 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2090), Санкт-Петербурге (694), Московской области (574), Ростовской области (239) и Нижегородской области (236).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исходов, выздоровели 4 265 509 человек.

— Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что темпы заболеваемости коронавирусом в России будут оставаться прежними или снизятся к концу весны.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 11 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 136 066 013.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 869 996 человек. Далее идут Бразилия (13 445 006) и Индия (13 358 805).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 575 595. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (351 469) и Мексика (207 020).

— В Индии в пятый раз за неделю зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки в стране обнаружили 145 384 новых случаев заражения инфекцией.