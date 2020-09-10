Главное о коронавирусе в России и мире на 10 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 363 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 128 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 915 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (695), Санкт-Петербурге (215), Московской области (169), Нижегородской области (163) и Ростовской области (155).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 046 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 263 летальных исхода, выздоровело 862 373 человека.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.

— С 10 сентября «Аэрофлот» возобновляет полеты на Мальдивы. Рейсы из Москвы в Мале будут выполняться дважды в неделю.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 10 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 28 030 286.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 549 475 человек. Далее идут Индия (4 465 863) и Бразилия (4 199 332).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (195 239), Бразилия (128 653), Индия (75 091) и Мексика (69 095).

— Кандидат на пост президента США Джо Байден обвинил главу страны Дональда Трампа в том, что тот знал об опасности коронавируса, но скрывал это от общественности.