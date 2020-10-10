Главное о коронавирусе в России и мире на 10 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26 процентов человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов, полностью выздоровели 6 781 человек.

В России второй день подряд фиксируют суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за время пандемии. В пятницу, 9 октября было зафиксировано 12 126 зараженных — этот показатель являлся наивысшим с 11 мая.

Наибольший прирост зараженных на 10 октября — в Москве (4 105), Санкт-Петербурге (501), Московской области (416), Ростовской области (269) и Нижегородской области (257).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 285 084 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровел 1 016 202 человека.

— Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до 29 ноября ограничения в связи с распространением коронавируса.

— В России второй день подряд фиксируют рекордное количество случаев заражения вирусом за сутки.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 10 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 37 135 041.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 894 478 человек. Далее идут Индия (6 979 423) и Бразилия (5 057 190).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (218 648 летальных исходов), Бразилия (149 692), Индия (107 450) и Мексика (83 507).

— Четыре города во Франции — Лилль, Гренобль, Сент-Этьен и Лион — объявлены зонами максимальной опасности. С 10 октября в этих городах как минимум на 2 недели закрывают все бары. Кинотеатры, музеи и театры могут продолжать работу при соблюдении строгих мер безопасности.