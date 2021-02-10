Главное о коронавирусе в России и мире на 10 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на среду 10 февраля, за последние сутки в России выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 575 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 441), Санкт-Петербурге (1 169), Московской области (650), Нижегородской области (456) и Воронежской области (362).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек.

— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии в России превысило 4 миллиона.

— С 12 февраля масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным. Республика станет первым регионом в России, где отменят обязательный масочный режим.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 10 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 107 442 496.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 799 946 человек. Далее идут Индия (10 858 300) и Бразилия (9 602 034).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 479 772. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (233 588) и Индия (168 432).

— Британские власти ужесточили меры наказания за нарушение карантина на границе. За сокрытие информации о посещении стран из «красного списка» COVID гражданам будет грозить до 10 лет тюремного заключения.