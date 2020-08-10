Главное о коронавирусе в России и мире на 10 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.40 утра 10 августа, за последние сутки в России выявлено 5 118 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 70 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 259 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 892 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 летальный исход, выздоровел 696 681 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (694), Свердловской области (179), Санкт-Петербурге (157), Московской области (153) и Ростовской области (128).

В столице недельное число новых заболевших уже шесть недель ниже, чем в конце июня. Число заболевших за месяц на 29,9 процента меньше, чем месяц назад. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

— Открытие школ 1 сентября, праздничная линейка и отмена дистанционного образования не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.

— Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера опасается, что осенью есть вероятность столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.40 10 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 20 031 558.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 199 444 человек. Далее идут Бразилия (3 035 582), Индия (2 215 074), Россия (892 654) и ЮАР (559 859).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (165 617), Бразилия (101 136), Мексика (52 298), Великобритания (46 574) и Индия (44 466).

— В Париже из-за роста числа случаев заражения коронавирусом снова введут обязательный масочный режим.