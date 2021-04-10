Главное о коронавирусе в России и мире на 10 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 10 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2006), Санкт-Петербурге (699), Московской области (587), Нижегородской области (245) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

— Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом с учетом приближения майских праздников.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 10 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 135 397 260.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 802 772 человека. Далее идут Бразилия (13 375 414) и Индия (13 205 926).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 574 840. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (348 934) и Мексика (207 020).

— Власти Румынии продлили действие режима тревоги из-за пандемии на 30 дней.