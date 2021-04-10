Главное о коронавирусе в России и мире на 10 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на пятницу, 10 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2006), Санкт-Петербурге (699), Московской области (587), Нижегородской области (245) и Ростовской области (240).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.
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Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 10 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 135 397 260.
Первое место по числу зараженных занимают США — 31 802 772 человека. Далее идут Бразилия (13 375 414) и Индия (13 205 926).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 574 840. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (348 934) и Мексика (207 020).
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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