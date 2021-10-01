Главное о коронавирусе в России и мире на 1 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 887 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 955 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3993), Санкт-Петербурге (2281), Московской области (1339), Самарской области (615) и Воронежской области (581).

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 1 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 234 662 473.

Первое место по числу зараженных занимают США — 44 314 424 человек. Далее идут Индия (33 766 707) и Бразилия (21 427 073).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 716 847. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (596 800) и Индия (448 372).

— YouTube начнет блокировать контент, который содержит ложные заявления о вакцинах.

— На Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава страны Виктор Ляшко.