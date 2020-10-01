Главное о коронавирусе в России и мире на 1 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлен 8 945 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 985 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 424), Санкт-Петербурге (285), Московской области (230), Ростовской области (205) и Нижегородской области (186).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 185 231 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровело 964 242 человека.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 1 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 34 170 335.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 447 693 человек. Далее идут Индия (6 312 584) и Бразилия (4 813 586).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (211 572), Бразилия (143 962), Индия (98 5708) и Мексика (77 646).