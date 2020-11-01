Главное о коронавирусе в России и мире на 1 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 245 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 261), Санкт-Петербурге (896), Московской области (545), Нижегородской области (394) и Архангельской области (365).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 636 781 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 235 летальных исходов, выздоровели 1 225 673 человека.

— Специальные выплаты медикам за работу с COVID-19 будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 1 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 46 425 070.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 402 590 человек. Далее идут Индия (8 184 082) и Бразилия (5 535 605).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 236 072. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (159 902) и Индия (122 149).

— На территории Англии с пятого ноября введут карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.