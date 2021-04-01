Главное о коронавирусе в России и мире на 1 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 1 апреля, за последние сутки в России выявлено 9 169 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 247 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 151), Санкт-Петербурге (710), Московской области (560), Нижегородской области (290) и Ростовской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровели 4 176 419 человек.

— Число проведенных тестов на COVID-19 в Москве превысило 20 миллионов.

— С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Кипром, Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 1 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 129 525 120.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 166 344 человека. Далее идут Бразилия (12 753 258) и Индия (12 221 665).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 565 256. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (321 886) и Мексика (203 210).

— С 31 марта в Берлине запрещено ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие COVID-19.

— С 5 апреля в Киеве вводят полный локдаун. Закрываются все школы и детсады. Весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по спецпропускам.