«Главная опасность была в Белоруссии: отжимали иномарки, а людей убивали». Известный журналист рассказал о страшной дороге Брест-Минск

Знаменитый спортивный фотожурналист Сергей Киврин в «Разговоре по пятницам» рассказал, как у него появился первый «Мерседес» в 1993 году.

— Вы много лет на «Мерседесе». Первый появился еще в советские времена?

— Нет, сначала у меня был «ушастый» «Запорожец». Кстати, даже с моим ростом удобно. Мотор сзади, впереди полно места. Затем пересел на «восьмерку». А «Мерседес» купил в 1993-м. В Штутгарте, где в это время проходил чемпионат Европы по легкой атлетике.

— Совместили приятное с полезным?

— Да. Из Москвы пилили туда на стареньком автобусе. В делегации было много прославленных ветеранов, включая Валерия Брумеля. Места не всем хватило, некоторые почти всю дорогу стояли. По пути сменили три автобуса.

— Почему?

— Ломались! В последнем, на котором и докатили до Германии, жутко воняло соляркой. Я сказал — все, обратно только на машине. Деньги с собой были. За подержанный «Мерседес», но в идеальном состоянии, заплатил 3500 долларов.

— Перегоняли с приключениями?

— Мне взялся помочь Роберт Максимов. Вели по очереди. А в Польше он заснул за рулем. Я сидел рядом, дремал. Чувствую — по обочине скачем. Открываю глаза — кювет. Ору, Роберт на автомате бьет по тормозам... Остановились в 10 сантиметрах от столба.

— Ох.

— Потом его затошнило, как выяснилось — отравился. Так что до Москвы я уже сам рулил. Главная опасность подстерегала в Белоруссии, на участке Брест — Минск. Там регулярно отжимали иномарки, а людей убивали. Ночью, проходя таможню, решил объединиться с тремя водителями. Пристроились друг за другом — и притопили со скоростью 170 километров в час. Краем глаза замечая на обочине какие-то разборки.

— Проскочили?

— Да. А через год в Москве меня вызвали в прокуратуру. Показали фотографию — древний «Форд»: «Узнаете?» Да, говорю, был такой в нашей кавалькаде. Водителя не помню, а на автомобиль сразу обратил внимание. Состояние ужасное, еще подумал — зачем такую дрянь покупать? Следователь покивал. Спрашиваю: «Что случилось-то?» «Пропал. Ни человека, ни машины. Уже год ищем». Наверное, отстал от нас, тормознули и убили.

— Из-за старого «Форда»?

— В те времена? Легко! Примерно так же погиб в Белоруссии старший брат волейболиста Юрия Сапеги. А фотограф Женя Волков в тех краях чудом ушел от погони, долго в лесу прятался. (Александр Кружков, Юрий Голышак)

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