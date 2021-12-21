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Главк СК поручил забрать из полиции материалы проверки по избиению фигуриста Соловьева

23:10
Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
Дмитрий Соловьев. Фото Instagram
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А.А. доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство следственных органов ГСУ СК России по Москве материалов проверки», — сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Соловьева избили ночью в центре Москвы, его госпитализировали. В полицию доставили двоих напавших на спортсмена.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/13265363

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Иван Шитик все материалы автора
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