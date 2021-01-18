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Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к COVID-вакцине

14:53
Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото Reuters
Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото Reuters
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на 148-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ заявил, что перспективы справедливого доступа к вакцинам от коронавируса оказались под угрозой.

«Мир находится на грани катастрофического морального кризиса. Более 39 миллионов доз вакцины были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами. И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Напомним, с 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/10485101

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