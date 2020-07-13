Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о том, что реакции стран мира на пандемию коронавируса можно описать с помощью четырех сценариев.

Первые два сценария показали эффективность в борьбе с эпидемией. В первую группу стран глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий — европейский, где прошли масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения коронавируса.

В случае третьего варианта страны сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа ивфицированных. Это относится к Южной Азии и нескольким странам Африки. Стратегии по борьбе есть и уже проверенные способы эффективно противостоят распространению коронавирусной инфекции.