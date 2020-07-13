  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире

13 июля 2020, 21:40
Как остановить COVID-19? Фото AFP
Как остановить COVID-19? Фото AFP
Теги:

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о том, что реакции стран мира на пандемию коронавируса можно описать с помощью четырех сценариев.

Первые два сценария показали эффективность в борьбе с эпидемией. В первую группу стран глава ВОЗ отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки.

Второй сценарий — европейский, где прошли масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения коронавируса.

В случае третьего варианта страны сначала вводили ограничительные меры, а потом ослабляли их, что привело к новым вспышкам инфекции.

По четвертому сценарию пошли страны, где наблюдается резкий рост числа ивфицированных. Это относится к Южной Азии и нескольким странам Африки. Стратегии по борьбе есть и уже проверенные способы эффективно противостоят распространению коронавирусной инфекции.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир