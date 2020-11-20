Глава Роспотребнадзора сообщила об ухудшении в России ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что в России наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Тем не менее, она отметила, что резкого роста заболеваемости нет.

— Ситуация, безусловно, напряженная, — сказала Попова. — Взрывного роста мы не видим ни в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зафиксировано 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зарегистрировано 463 летальных исхода, полностью выздоровели 25 573 человека.