Глава Роспотребнадзора сообщила, когда в России закончится пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемия коронавируса может закончиться в России к весне или даже раньше.

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — сказала она в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год», показанного в субботу на телеканале «Россия-1».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией.

«Однако циркуляция вируса, скорее всего, сохранится в определенной степени», — цитирует ТАСС Мурашко.

За прошедшие сутки в России выявили 28 209 новых случаев заболевания коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754), Московской (1514), Нижегородской (502) и Свердловской (405) областях.

Общее число зараженных в стране с начала эпидемии достигло 2 819 429, из них свыше 514 тысяч остаются активными. Выздоровели 2 254 742 пациента, скончались — 50 347 человек.