Глава Роспотребнадзора рассказала о снижении темпа роста заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении среднесуточного темпа роста заболеваемости коронавирусом в России.

— 17 марта среднесуточный темп составлял почти 30 процентов, на 21 апреля — 14 процентов, на 10 мая — 7 процентов, — приводит ТАСС слова Поповой. — На 10 июня он составляет 1,7 процента. Если на 24 апреля 67% всех ежедневно выявляемых случаев приходилось на город Москву и Московскую область, а 33% - на регионы, то сегодня соотношение изменилось. Сегодня на Московский регион приходится 23% ежедневно выявляемых случаев, и 77% приходится на другие регионы РФ. Если сравнивать с другими государствами, которые оказались в той же непростой ситуации, где-то более серьезной, то в Российской Федерации до пиковых значений ежесуточной регистрируемой заболеваемости ушло четыре инкубационных периода — более 50 дней, в других странах это было два максимум инкубационных периода. То есть рост был более быстрый, что называется взрывной и уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах были практически в два раза выше, чем в Российской Федерации.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 493 657 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровели 252 783 человека.