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Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах

18:11

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве сообщила, что в четверти российских регионов отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

«Двадцать два субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации и два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост

Снижение на 16% госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, притом что в декабре этот показатель составлял от 1,2 до 0,9%", — цитирует Попову «РИА Новости».

За последние сутки в России выявлено 22 934 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 531 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 755 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 804 летальных исхода, выздоровело 2 825 430 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20210112/koronavirus-1592710137.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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