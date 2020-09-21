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Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

15:38
Ковид-ситуация в России: кризис прошел? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ковид-ситуация в России: кризис прошел? Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России.

«Сегодня эпидемическая ситуация в стране остается стабильной, рост (числа случаев заражения коронавирусом — Прим. «СЭ»), который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране», — цитирует Попову РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200921/rospotrebnadzor-1577548251.html

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