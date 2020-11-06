Глава Роспотребнадзора назвала место, где чаще всего заражаются коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего COVID-19 люди заражаются в общественном транспорте. При этом 80 процентов всех заболевших не соблюдали правила профилактики.

«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала Попова в эфире канала «Россия 1».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране ситуация с коронавирусом по прежнему остается напряженной, во всех регионах России активизация эпидемического процесса.

За последние сутки в России было зафиксировано 20 582 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 1 733 440 случаев заражения.