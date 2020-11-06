Глава Роспотребнадзора назвала место, где чаще всего заражаются коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего COVID-19 люди заражаются в общественном транспорте. При этом 80 процентов всех заболевших не соблюдали правила профилактики.
«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — сказала Попова в эфире канала «Россия 1».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране ситуация с коронавирусом по прежнему остается напряженной, во всех регионах России активизация эпидемического процесса.
За последние сутки в России было зафиксировано 20 582 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 1 733 440 случаев заражения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.