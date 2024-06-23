Станислав Поздняков: «Не стоит ставить знак равенства между МОК и олимпийским движением»

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о своем отношении к Всероссийскому олимпийскому дню. Традиционный праздник массового спорта прошел 23 июня в Южно-Сахалинске.

— Это праздник спорта и здорового образа жизни, праздник для людей, которые поддерживают незыблемые олимпийские ценности — дружбу, уважение к сопернику, стремление стать лучше. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире спорта, мы не ставим равенство между МОК и олимпийским движением и уверены: турбулентные времена рано или поздно закончатся, политика уйдет, а ценности и идеалы останутся.

— На одной из площадок трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и бронзовый призер Игр Виктор Минибаев вспоминали зеленую воду бассейна в Рио-2016. У олимпийцев есть общие воспоминания, своя неповторимая атмосфера. Нет опасения, что все это будет безвозвратно утрачено?

— Все вернется. Да, для молодых спортсменов — это трагедия, потому что они лишены всего прямо сейчас. Но ни у меня, ни у тех спортсменов, кто закончил выступать, нельзя отнять воспоминания. Так же, как нельзя отнять олимпийскую мечту у тех ребят, кто сегодня пришел на Олимпийский день и только грезит большим спортом. В истории нашей страны были периоды, когда не было Олимпийских игр, все циклично. Когда-то для тех, кто манипулирует спортивными политиками, станет вновь очевидно, что это было ошибкой.

Всероссийский олимпийский день на Сахалине прошел в воскресенье, 23 июня. На 30 площадках все желающие смогли принять участие в увлекательных интерактивных мастер-классах от известных спортсменов, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, попробовать свои силы в различных видах спорта и выиграть памятные призы от ОКР.