Захарова — о двойных стандартах в отношении спортсменов Израиля и России: «Это и есть истинное лицо Запада»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» отсутствие санкций в отношении Израиля, несмотря на конфликт с Ираном.

— Видим, что происходит между Израилем и Ираном. Российские спортсмены и команды отстранены до сих пор, а к Израилю никаких санкций никто не применяет. Почему так? Двойные стандарты?

— Спортсмены и тренеры говорят о том, что спорт должен быть вне политики. Посмотрите, что от этого осталось. Ничего! От этих всех постулатов, к сожалению, ничего не осталось, потому что это все оказалось ложной философией Запада. Это все были ширмы, за которыми они прикрывали свои истинные цели, задачи и интересы. Вот и все. Это просто нужно один раз для себя понять. И запомнить! А то мы периодически понимаем, а потом забываем. Сейчас уже надо один раз понять и на долгие десятилетия вперед запомнить или записать где-то в скрижали, на бересте — где только можно, что это и есть их истинное лицо или физиономия, менталитет, философия, идеология. Почему? Потому что так они делали столетия назад и так они делают сейчас. И они ни разу не говорили, что они не будут делать так дальше. И ко всему нужно относиться с пониманием, что они все время держат кулак, а порой и фигу за пазухой, — сказала Захарова «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.