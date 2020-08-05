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Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом

14:46
Бату Хасиков. Фото Instagram
Бату Хасиков. Фото Instagram
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Глава Калмыкии, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков сообщил у себя в Instagram о том, что заразился коронавирусом.

— Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат, — сказал в видеообращении у себя в Instagram Хасиков. — Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо, иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, естественно, подумал о родных, о родителях. Очень рад, что вирус их не затронул. К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Хочу обратиться к вам, дорогие земляки, и сказать, что именно ваше ответственное отношение к своему здоровью, здоровью близких, родных, коллег, всех, кто вас окружает, поможет нам победить коронавирус. Берегите себя и будьте внимательны.

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