Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом

Глава Калмыкии, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков сообщил у себя в Instagram о том, что заразился коронавирусом.

— Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат, — сказал в видеообращении у себя в Instagram Хасиков. — Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко, благо, иммунитет позволяет. Когда узнал о положительном результате, естественно, подумал о родных, о родителях. Очень рад, что вирус их не затронул. К счастью, мое состояние позволяет продолжать работать, пусть и в дистанционном режиме. Хочу обратиться к вам, дорогие земляки, и сказать, что именно ваше ответственное отношение к своему здоровью, здоровью близких, родных, коллег, всех, кто вас окружает, поможет нам победить коронавирус. Берегите себя и будьте внимательны.