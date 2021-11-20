Глава федерации мотоспорта Дагестана погиб в резонансном ДТП в Москве
17:42
Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов погиб в массовом ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Ранее на Кутузовском проспекте произошла крупная авария. Автомобиль BMW, за рулем которого находился друг блогера Михаила Литвина Саид Губденский, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.
В результате ДТП Губденский и его пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы. По предварительным данным, погибший друг блогера устроил «шашки» на дороге и превысил скорость.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/905589-stala-izvestna-lichnost-vtorogo-pogibshego-v-dtp-s-drugom-litvina
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