Глава федерации мотоспорта Дагестана погиб в резонансном ДТП в Москве

Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов погиб в массовом ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Ранее на Кутузовском проспекте произошла крупная авария. Автомобиль BMW, за рулем которого находился друг блогера Михаила Литвина Саид Губденский, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.

В результате ДТП Губденский и его пассажир погибли на месте, еще два человека получили травмы. По предварительным данным, погибший друг блогера устроил «шашки» на дороге и превысил скорость.