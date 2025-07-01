Глава футбола Курской области: «Замечаем резкий спад и по числу команд, и по количеству занимающихся»

Глава федерации футбола Курской области Юрий Князев в интервью «СЭ» заявил, что спорт в регионе живет, несмотря на текущую ситуацию.

«Футбол живет, но мы замечаем резкий спад и по числу команд, и по количеству занимающихся. Часто к нам обращаются с вопросом, почему сайт федерации не очень активен... Важно понять, что сегодня нельзя публиковать всю активность заранее, делать ее публичной. Если мы обозначим время, место — сразу подвергнем людей опасности. Мы обновляем наши страницы уже по факту, когда все прошло», — сказал Князев «СЭ».