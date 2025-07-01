Глава федерации футбола Курской области: «Пострадали многие спортивные объекты, в том числе и поля»

Глава федерации футбола Курской области Юрий Князев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии инфраструктуры в регионе.

«Пострадали очень многие спортивные объекты, в том числе и футбольные поля. Например, в Рыльске прямо в центр футбольного поля был прилет еще в 2022 году. Рядом с полем находится спортивно-оздоровительный комплекс, его задело осколками. Стараемся восстановить по мере возможности. Восемь районов Курской области находятся на границе — говорить о какой-то спортивной или культурной деятельности не приходится. Большинство объектов культуры и спорта просто разрушены», — сказал Князев «СЭ».