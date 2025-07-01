Глава федерации футбола Курской области: «Своими действиями мы должны показывать, что нас ничем не сломить!»

Глава федерации футбола Курской области Юрий Князев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об использовании спортивных объектов в регионе.

— Как используется стадион в Курске?

— Стадион «Трудовые резервы» до настоящего момента не использовался под спортивные события. Например, «Авангард» провел свои игры в КФК на стадионе «Олимп». У нас появилась новая команда — «Леидтоги», она проходит лицензирование в РФС сейчас. Заявила стадион «Трудовые резервы», планируют там провести несколько матчей.

— А как проводить игры в таких условиях?

— В Сталинграде и Ленинграде проводились матчи. Да, ситуация тогда была другой. Но мы своими действиями должны показывать, что нас ничем не сломить, не остановить. Естественно, что при проведении игры на стадионе «Трудовые резервы» может быть объявлена воздушная тревога, опасность атаки БПЛА — нужно будет остановить матч, — сказал Князев «СЭ».