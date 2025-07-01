Статьи
1 июля, 09:30

Глава федерации футбола Курской области рассказал, в каком состоянии находится спорт в регионе

Артем Бухаев
Корреспондент

Глава федерации футбола Курской области Юрий Князев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии футбола в регионе.

— В каком состоянии сейчас находится футбол в регионе?

— В одно время в новостях стала фигурировать Белгородская область, мы с тревогой смотрели на происходящее. Общались с коллегами, но не до конца понимали, что происходит. Потом горячий акцент сместился на Курскую область. Но футбол живет. Проводим соревнования мужские, детские. Сегодня только самый несведущий человек не слышал, что такое Суджа... Район практически полностью стерт с лица земли. Но команда «Суджа» играет в областных соревнованиях!

— А как это возможно?

— Когда я об этом говорю, многие задаются этим вопросом. Основная масса людей успела выехать в Курск или другие районы Курской области. Им бесплатно выделили поля для тренировок и игр, федерация и собственники пошли навстречу. Ребята собираются от матча к матчу, по возможности проводят тренировочный процесс. Есть тренеры, которые успели выехать с детьми, — они организовывают и детские занятия, участвуют в соревнованиях, — сказал Князев «СЭ».

Юрий Князев рассказал о&nbsp;футболе в&nbsp;Курской области.

