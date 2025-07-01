Глава футбола Курской области: «После ракетного удара у меня погиб один сотрудник, четверо ранены»

Глава федерации футбола Курской области Юрий Князев в интервью «СЭ» рассказал, как занимается организацией спортивной деятельности в регионе.

«Сам сейчас постоянно живу в городе Рыльске — это 30 километров от границы. Все происходящее вижу своими глазами и слышу своими ушами. 9 июня культурно-досуговый центр, где я работаю, подвергся террористической атаке со стороны ВСУ. Несколько ракет HIMARS просто разбили предприятие... У меня погиб один сотрудник, четверо раненых. На работе были 15 человек, шансы выжить минимальные — но их спасло чудо! В такой ситуации сегодня находимся... Из Рыльска стараюсь управлять футбольными процессами», — сказал Князев «СЭ».