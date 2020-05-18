Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте

Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал усилить ограничительные меры из-за коронавируса в Дербенте.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана.

— Мы рассчитывали, конечно, что Дербент одним из первых выйдет, — приводит слова Васильева РИА Новости. — Нет, так не получается. Мы сейчас, кстати, будем там усиливать меры, об этом нас просит и мэр города. Это мы в ближайшее время предпримем, сейчас уже работает наш штаб, предложения прорабатываются. Мы там наведем порядок.

По последним данным, в Дагестане зафиксировано 3 460 заболевших коронавирусом, 1 807 выздоровело, 29 умерло.