Глава Дагестана обсудил с Хабибом Нурмагомедовым строительство нескольких спортивных объектов

Глава Дагестана Владимир Васильев провел встречу с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает сайт главы республики.

Поводом послужили спортивные объекты, в строительстве которых проявил большую заинтересованность покойный отец чемпиона, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Речь идет о спортивном комплексе в поселке Дубки Казбековского района и Центре спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района.

В первую очередь Владимир Васильев отметил, что теперь строительство этих спортивных сооружений — еще и дань памяти великого тренера.