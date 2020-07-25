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Глава Дагестана обсудил с Хабибом Нурмагомедовым строительство нескольких спортивных объектов

20:50
Хабиб Нурмагомедов на встрече с главой Дагестана.
Хабиб Нурмагомедов на встрече с главой Дагестана.
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Глава Дагестана Владимир Васильев провел встречу с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает сайт главы республики.

Поводом послужили спортивные объекты, в строительстве которых проявил большую заинтересованность покойный отец чемпиона, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов. Речь идет о спортивном комплексе в поселке Дубки Казбековского района и Центре спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района.

В первую очередь Владимир Васильев отметил, что теперь строительство этих спортивных сооружений — еще и дань памяти великого тренера.

Дополнительная информация:

http://194.190.86.29/novosti/v-centre-vnimaniya/glava-dagestana-obsudil-s-khabibom-nurmagomedovym-stroitelstvo-neskolkikh-sportivnykh-ob-ektov

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