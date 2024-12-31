Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 12:00

Шипулин — о 2025 годе: «Нужно сильнее любить Родину, доверять нашему президенту, объединиться и одержать победу!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии для «СЭ» поздравил россиян с наступающим 2025 годом.

«Хочу пожелать всем здоровья, терпения. Нужно сильнее любить Родину, доверять нашему президенту Владимиру Путину, доверять всем нам, объединиться и одержать победу!» — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.

Геннадий Шипулин
Читайте также
Новогоднее обращение Владимира Путина 2025 покажут на федеральных телеканалах
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ танковые эшелоны Т-90М и Т-72Б3М
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя 8 лет достигли соглашения о разводе
Популярное видео
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Телепрограмма на 31 декабря: какие программы и фильмы покажут сегодня в новогоднюю ночь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости