Шипулин — о 2025 годе: «Нужно сильнее любить Родину, доверять нашему президенту, объединиться и одержать победу!»

Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии для «СЭ» поздравил россиян с наступающим 2025 годом.

«Хочу пожелать всем здоровья, терпения. Нужно сильнее любить Родину, доверять нашему президенту Владимиру Путину, доверять всем нам, объединиться и одержать победу!» — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.