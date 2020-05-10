Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

— Сколько врачей умерло в Петербурге — это же просто позорно, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Они умерли из-за того, что были не защищены. На кого ложится это бремя. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить. Считают, что сами должны были себе шить маски.