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Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»

20:19
Елена Малышева. Фото cosmo.ru
Елена Малышева. Фото cosmo.ru
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Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

— Сколько врачей умерло в Петербурге — это же просто позорно, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». — Они умерли из-за того, что были не защищены. На кого ложится это бремя. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить. Считают, что сами должны были себе шить маски.

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