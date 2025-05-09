Газзаев: «Под впечатлением от парада Победы! Приехали гости и увидели величие и мощь нашей страны»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» рассказал, как отмечает День Победы.

«Отмечаем праздник Великой Победы, как и все люди в нашей стране. Накануне РФС организовал мероприятие в парке «Патриот», где футбольная семья, представители клубов, руководители, игроки возложили цветы и почтили память павших. Смотрели и сегодняшний парад, под впечатлением. Приехали и гости, увидели величие и мощь нашей страны. В такой день хочется пожелать всем мира, добра и всего наилучшего», — сказал Газзаев «СЭ».

В 2025 году празднуется 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.