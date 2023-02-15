Футболисты «Шинника» рассказали о массовой драке с украинскими игроками на сборах в Турции

Стали известны новые подробности массовой драки между игроками «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

«Провокации были однозначно со стороны украинских футболистов. Сначала трое представителей команды «Минай» (члены тренерского штаба) нагло подошли к начальнику команды «Шинник» Сергею Константинову. В это время он стоял у ресепшена один, решал какие-то бытовые моменты с сотрудниками отеля. Те трое начали с издевками требовать от него спеть украинский гимн. Такого, конечно, никто не ожидал. Сергей Юрьевич отказался и предложил поговорить на улице, разобраться, но вовремя подбежали сотрудники отеля и сумели всех развести. Это был первый инцидент», — приводит сайт MK.RU слова двух игроков «Шинника», которые предпочли сохранить анонимность.

Также они рассказали о том, как украинские футболисты напали на одного из игроков «Шинника» в лифте.

«Да. На Даниила Петрунина. Даниил ехал с другим футболистом на первый этаж, тот вышел, а в лифте были еще четверо украинских футболистов. Когда он остался один, те прицепились к нему, предъявили, грубо говоря, за то, что он разговаривает на русском языке, и пытались заставить Даню сказать «Слава Украине». Он отказался, тогда его ударили по лицу, в это время лифт остановился на первом этаже.

Наш футболист выбежал, те от него вроде бы отстали. К Даниилу подошли его друзья из команды. Все ребята поднялись на свой этаж. Но не тут-то было! Эти украинские футболисты тоже поднялись туда, стали кричать, материться. По-русски материться! Они все были очень пьяные. В итоге все наши ребята начали выходить из номеров. Подтянулись еще и украинские. Стычки типа команда на команду не было, но потолкались самые активные. Вопли, выкрики. Потом все этажи полиция закрыла, дежурили и на нашем этаже, и на этаже украинцев», — добавили игроки.

Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 14 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

После 20 туров «Шинник» занимает девятое место с 28 очками в турнирной таблице первой лиги.