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Футболистка женской сборной США назвала сторонников Трампа «террористами»

12:05
Меган Рапино. Фото Instagram
Меган Рапино. Фото Instagram

Футболистка женской сборной США Меган Рапино отреагировала на массовые беспорядки в Вашингтоне. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.

На данный момент сообщается как минимум о четырех погибших в ходе столкновений. Полиция задержала больше десятка человек.

«6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия», — написала Рапино.

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