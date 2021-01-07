Футболистка женской сборной США назвала сторонников Трампа «террористами»

Футболистка женской сборной США Меган Рапино отреагировала на массовые беспорядки в Вашингтоне. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, где проходило заседание по подведению итогов президентских выборов.

На данный момент сообщается как минимум о четырех погибших в ходе столкновений. Полиция задержала больше десятка человек.

«6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия», — написала Рапино.