FT: в Швейцарии хотят обратиться за помощью к главе ФИФА Инфантино в снижении пошлин США

Швейцарские политики хотят прибегнуть к помощи президента ФИФА Джанни Инфантино, который давно знаком с президентом США Дональдом Трампом, чтобы тот стал посредником в возобновлении переговоров о торговой сделке на более выгодных для Швейцарии условиях, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников.

«Один член верхней палаты швейцарского парламента, а также бывший посол Швейцарии входят в круг тех, кто считает, что лидер мирового футбола может помочь обеспечить жизненно важный доступ к американскому президенту, с кем у него есть давние отношения», — пишет издание.

4 августа газета сообщала, что президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела телефонный разговор с Трампом, который сложился для нее катастрофически. После этого президент США объявил о пошлинах в 39 процентов на швейцарские товары.

6 августа Келлер-Зуттер и министр экономики Швейцарии Ги Пармелен встретились с главой госдепа США Марко Рубио, однако им не удалось договориться о встрече с Трампом.