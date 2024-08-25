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Сегодня, 06:40

Французский следователь заявил, что Дуров знал, что его разыскивают во Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Неназванный французский следователь сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции.

По данным РИА Новости, несмотря на это Дуров все равно прилетел в страну. Он хотел провести в Париже минимум один вечер. У предпринимателя был запланировал ужин.

24 августа 39-летний Дуров был задержан во Франции. Телеканал BFMTV сообщил, что ордер на арест основателя Telegram был выдан за несколько минут до приземления его самолета в аэропорту Ле-Бурже.

Издание Parisien утверждает, что выданный французскими властями ордер на арест Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена на территорию Франции.

По информации TF1, Дурова арестовали из-за того, что он отказался сотрудничать с французскими силовиками по вопросу модерации контента в Telegram, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей, мошенничества и прочих тяжких преступлений.

Источник: РИА Новости
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Источник: Дуров был объявлен в розыск за несколько минут до приземления в Париже
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