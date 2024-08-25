Французский следователь заявил, что Дуров знал, что его разыскивают во Франции

Неназванный французский следователь сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают во Франции.

По данным РИА Новости, несмотря на это Дуров все равно прилетел в страну. Он хотел провести в Париже минимум один вечер. У предпринимателя был запланировал ужин.

24 августа 39-летний Дуров был задержан во Франции. Телеканал BFMTV сообщил, что ордер на арест основателя Telegram был выдан за несколько минут до приземления его самолета в аэропорту Ле-Бурже.

Издание Parisien утверждает, что выданный французскими властями ордер на арест Дурова предполагал активацию только в случае прибытия бизнесмена на территорию Франции.

По информации TF1, Дурова арестовали из-за того, что он отказался сотрудничать с французскими силовиками по вопросу модерации контента в Telegram, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей, мошенничества и прочих тяжких преступлений.