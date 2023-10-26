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26 октября, 17:08

Фотокорреспонденты «СЭ» вышли в финал премии «Энергия побед»

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Отборочная комиссия XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» сформировала списки финалистов.

На медали в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ претендуют сразу два фотографа «Спорт-Экспресса»: Александр Федоров с кадром из матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» и Дарья Исаева с фотографией из зала художественной гимнастики.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О распределении призовых мест будет объявлено на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 24 ноября.

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