Фотокорреспонденты «СЭ» вышли в финал премии «Энергия побед»
Отборочная комиссия XIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» сформировала списки финалистов.
На медали в номинации «Премия имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/фотоработу» среди федеральных СМИ претендуют сразу два фотографа «Спорт-Экспресса»: Александр Федоров с кадром из матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» и Дарья Исаева с фотографией из зала художественной гимнастики.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
О распределении призовых мест будет объявлено на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 24 ноября.
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