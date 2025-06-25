Статьи
25 июня, 13:59

«Форте Арена» в Таганроге не пострадала после атаки беспилотников

Алина Савинова

Директор стадиона «Форте Арена» в Таганроге Валерий Быков заявил, что сооружение не пострадало в результате атаки на город украинских беспилотников.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после падения БПЛА произошло возгорание кровли здания на стадионе.

«Форте Арена» не пострадала, трибуны в нормальном состоянии, все работает, занятия продолжаются», — цитирует Быкова ТАСС.

По словам директора стадиона, поврежденным оказался крытый манеж футбольной школы «Авангард», который находится в 500 м от «Форте Арены». Там произошло возгорание.

На стадионе «Форте Арена» свои матчи проводила команда «Форте», выступавшая во второй лиге. В середине июня клуб закрылся из-за проблем у главного инвестора с банком, который попал под санкции. Однако Быков отметил, что его академия продолжает работу, тренировки проходят у групп всех возрастов.

Источник: ТАСС
