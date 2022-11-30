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Сегодня, 15:19

Фонд Пеле наградил Роналду за «выдающиеся достижения на поле и вне его»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фонд легендарного бразильского футболиста Пеле учредил награды для тех, кто «привержен благотворительности и влияет на общество, помогая детям и расширяя их возможности посредством усилий в области образования, борьбы с бедностью или здравоохранения», сообщает Пеле в своих соцсетях.

В этом году обладателем награды Tr s Cora es стал нападающий сбороной Португалии Криштиану Роналду. Его отметили за «выдающиеся достижения на поле и вне его, которые сопровождаются его бесконечной приверженностью проблемам детей».

В первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 португальцы одержали победу над сборной Ганы (3:2). 37-летний Роналду забил гол с пенальти, тем самым побив рекорд Лионеля Месси и повторив достижение Марадоны по количеству голов на мировых первенствах.

Криштиану Роналду
Пеле
Футбол
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