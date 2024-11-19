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Сегодня, 17:10

FONBET удостоен награды Российского Красного Креста

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На ежегодном вечере Российского Красного Креста отечественные компании получили награды за вклад в благотворительные инициативы. Мероприятие прошло 14 ноября. Одну из статуэток вручили представителям FONBET.

В 2024 году FONBET активно поддерживал инициативы Российского Красного Креста. В марте он перевел 30 млн рублей на счет РКК для оказания помощи и поддержки семей погибших и пострадавших в теракте в столичном «Крокус Сити Холле». Еще 15 млн букмекер перечислил на помощь переселенцам из Курской области.

Кроме того, FONBET и Красный Крест помогли пострадавшим от паводков жителям Оренбургской и Омской областей на общую сумму 15 млн рублей. Собранные средства были направлены на закупку гуманитарной помощи пострадавшим жителям.

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