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FONBET откроет две спортивные площадки для занятий адаптивным спортом в Туле

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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 13 ноября подписал ряд соглашений, направленных на поддержку участников СВО и их семей. Среди них — совместный проект с социальными партнерами, при поддержке которых в 2025 году будет реализован ряд инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Соглашения были подписаны в присутствии спортсменов-паралимпийцев, руководителей общественных организаций, занимающихся реабилитацией лиц с ограниченными возможностями.

Одним из социальных партнеров Тульской области выступит благотворительная программа ДоброFON компании FONBET. При поддержке букмекера в регионе появятся две инклюзивные площадки для ветеранов СВО. Договор заключили спустя месяц после первой рабочей встречи с руководством области на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября.

«Важно, что бизнес-сообщество активно поддерживает участников СВО и их семьи. Правительство региона всегда содействовало таким инициативам и продолжит это делать», — отметил Дмитрий Миляев.

Осенью 2024 года ДоброFON совместно с Паралимпийским комитетом России, Правительством Москвы и Всероссийским обществом инвалидов открыл инклюзивные площадки для занятий спортом в Москве в рамках социального проекта «Вызов».

Ранее Президент России Владимир Путин на одном из заседаний комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил о необходимости разработки и внедрения новых практик для развития адаптивного спорта.

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