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Сегодня, 13:00

FONBET и «ДоброFon» — на выставке-экспедиции «Лед. Жизнь»

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19 ноября в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге откроется выставка в жанре эдьютейнмент «Лед. Жизнь», в которой органично соединяются наука и современное искусство.
В рамках экспозиции букмекерская компания FONBET на своей площадке представит золотую медаль двукратной серебряной призерки Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, краги обладателя Кубка Стэнли, трехкратного чемпиона мира, хоккеиста Александра Овечкина, коньки олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Романа Костомарова, а также платье фигуристки Камилы Валиевой, в котором она выступала на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Кроме того, на стенде благотворительной программы ДоброFon и Федерации адаптивного хоккея, которые более шести лет проводят большой детский фестиваль и объединяют сотни команд и тысячи детей со всей страны, все посетители пространства смогут узнать о развитии инклюзивного хоккея в России, а также принять непосредственное участие в его поддержке и получить памятные сувениры.

Экспозиция «Лед. Жизнь» будет интересна как семейной, так и молодой аудитории.

В залах выставки организаторы представят уникальные научные и творческие экспонаты, расскажут о героическом покорении Арктики и удивят неочевидными фактами о существовании льда и о жизни нашей страны.

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