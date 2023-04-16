Филологи из Новосибирска назвали самые смешные ошибки в «Тотальном диктанте»

Новосибирские филологи рассказали о самых смешных ошибках в «Тотальном диктанте» — 2023.

По словам специалитов, много трудностей вызвало слово «цивилизация», а вместо «прозаика» некоторые писали «прозайка» или просто «зайка». Также ошибки встречались в словах «рябчик», «барсук», «муравей», «енот», «сызмальства» и других.

Старший преподаватель НГУ Людмила Буднева объяснила, почему люди ошибаются в слове «кардинально».

«По поводу «координально»... Пишут его через два «о» из-за ложной этимологии. Люди не знают, от какого слова произошло, а «система координат» им более или менее знакома. По поводу наречий — ну, это очень сложная тема. И просто надо очень много слов знать наизусть. Это действительно очень сложно. Далеко не все знают, как пишутся наречия. Я сверяюсь со словарем», — приводит KP.RU слова Будневой.