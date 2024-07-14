Фетисов заявил, что российским чиновникам нужно добиваться возвращения спортсменов на международную арену

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российским чиновникам нужно добиваться возвращения спортсменов на международную арену.

«Выскажу непопулярную точку зрения. Соревнования ради соревнований тоже не совсем правильно, мы должны понимать, чего мы хотим добиться, будет ли расти наше мастерство. Считаю, нам надо добиваться возвращения туда, откуда нас выгнали. Мы обязаны предъявлять претензии международным организациям. Не смотрю чемпионат Европы, Олимпийские игры смотреть тоже не буду. Нас лишили того, что нам принадлежит. И теперь нас должны позвать обратно», — сказал Фетисов журналистам.

На Олимпийские игры в Париже россиян допустили в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На соревнования поедет 15 спортсменов, принявших приглашение МОК. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.