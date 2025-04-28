Статьи
28 апреля, 20:59

Фетисов рассказал, как персональные санкции повлияли на его жизнь: «Есть ограничения, я смирился»

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ», как персональные санкции повлияли на его жизнь.

«Человек, который путешествовал по миру с 14 лет... Сначала на спортивные мероприятия, потом как политик, как гражданин мира. Одно время я был послом ООН по пяти программам, активно участвовал в международной жизни организации. Вхожу в зал хоккейной славы. Обладаю олимпийским орденом, который, на мой взгляд, должен давать право путешествовать без ограничений. Но с санкциями у меня есть ограничения, я с этим смирился. Надо забыть об этой истории и путешествовать по своей стране, что я и делаю», — сказал Фетисов «СЭ» в рамках марафона «Знание. Первые».

В феврале 2022 года Фетисов вошел в санкционный список Европейского союза. В марте того же года двукратный олимпийский чемпион попал под санкции Великобритании и США.

Вячеслав Фетисов
