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Фетисов принял участие в новогоднем выпуске шоу «Маска». В жюри никто не узнал его в костюме часов

21:53
Вячеслав Фетисов в костюме. Вячеслав Фетисов в костюме. Вячеслав Фетисов в костюме. Жюри шоу «Маска».
Вячеслав Фетисов в костюме.
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов принял участие в новогоднем выпуске шоу телеканала НТВ «Маска». Он исполнил песню Live Is Life австрийской группы Opus в костюме часов.

Вячеслав Фетисов в костюме.
Вячеслав Фетисов в костюме.

Никто из жюри не угадал, кто находился под маской.

Жюри шоу "Маска".
Жюри шоу «Маска».

Участие в новогоднем выпуске также приняла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Она выступила в костюме елочной игрушки.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=EONKjfgDC9Y&t=11382s

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