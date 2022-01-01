Фетисов принял участие в новогоднем выпуске шоу «Маска». В жюри никто не узнал его в костюме часов
21:53
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов принял участие в новогоднем выпуске шоу телеканала НТВ «Маска». Он исполнил песню Live Is Life австрийской группы Opus в костюме часов.
Вячеслав Фетисов в костюме.
Никто из жюри не угадал, кто находился под маской.
Жюри шоу «Маска».
Участие в новогоднем выпуске также приняла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Она выступила в костюме елочной игрушки.
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