Фетисов принял участие в новогоднем выпуске шоу «Маска». В жюри никто не узнал его в костюме часов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов принял участие в новогоднем выпуске шоу телеканала НТВ «Маска». Он исполнил песню Live Is Life австрийской группы Opus в костюме часов.

Вячеслав Фетисов в костюме.

Никто из жюри не угадал, кто находился под маской.

Жюри шоу «Маска».

Участие в новогоднем выпуске также приняла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Она выступила в костюме елочной игрушки.